Shakespeare rivisitato in chiave moderna

di Chiara Tomasini

Un “Romeo e Giulietta” in chiave rock, come a dire che quattrocento anni di distanza sono un tempo abbastanza lungo per rivedere completamente scenografia, costumi e musiche di un’opera che nell’immaginario del pubblico ha una conformazione ben precisa. Niente vestiti imponenti e acconciature elaborate, ma abiti strappati e tenuta militare per i numerosissimi interpreti, ben 60 scelti dopo aver provinato 250 artisti, dello spettacolo ideato da Paolo Meneguzzi e altri professionisti (regia di Margherita Remotti, Sara Orlacchio assistente alla regia, testi di Fernando Coratelli, musiche di Simone Tomassini con Meneguzzi, costumi di Gloria Zingali) nella sua Pop Music School di Mendrisio e in collaborazione con TeleTicino, che ha seguito la preparazione artistica con un programma reality.

La tragedia di Shakespeare rivive in una Verona non riconoscibile ma solo richiamata, su uno sfondo di immagini contemporanee e a tratti spiazzanti, che mantengono però alto il livello di straniamento e che, con il pretesto della guerra tra Montecchi e Capuleti, richiamano ai conflitti attuali con fugaci apparizioni sul maxischermo posto sullo sfondo di alcuni leader mondiali e soldati bambini. La trama è quella nota, si discosta dalla tragedia originale per l’inserimento di elementi metanarrativi che fungono da pretesti comici. E il pubblico della serata di anteprima, andata in scena lunedì al Palazzo dei Congressi di Lugano, ha apprezzato.

A più riprese, infatti, questo “Romeo and Juliet” ha divertito, suscitando sonore risate tra il pubblico. Non sono però mancati momenti di pathos e commozione, struggente la scena della madre di Giulietta che piange la figlia che crede morta: d’altronde la storia dei due amanti è pur sempre una storia triste. Bravi i personaggi principali, su tutti - secondo noi - il Principe Escalo, ma anche Giulietta (o meglio, le giuliette) e Frate Lorenzo. Anche il resto del cast ci è sembrato all’altezza dello show, dimostrandosi capace di “reggere il palco”. Sorprendente il fatto che tra loro figuravano anche alcuni artisti giovanissimi.

La morale della tragedia shakespeariana (deve venire sparso molto, troppo, sangue affinché le due famiglie rivali possano riconciliarsi e si possa giungere alla pace) viene mantenuta e fortemente attualizzata. Nel finale, infatti, a più riprese le battute degli attori suonano come un monito ai Paesi del mondo e le bandiere che li avvolgono come fossero cadaveri ne sono un richiamo molto esplicito. Il monito, in ultima istanza, è rivolto a tutti noi: «Solo l’amore ci salverà», grida il principe prima che cali il sipario.

Buona la prima, quindi, per questo progetto tutto ticinese, che dopo la prima serata di ieri, replica stasera alle 20.30 al Palazzo dei Congressi. Unica pecca, forse, la durata eccessiva: due ore e mezza più la pausa.