Un po' di Svizzera ai Grammy

La violinista bernese Patricia Kopatchinskaja si è aggiudicata il premio nella categoria riservata alla musica da camera. Miglior canzone "That's what I like" di Bruno Mars.

La violinista bernese di origine moldava Patricia Kopatchinskaja ha ottenuto ieri sera un Grammy Award per il suo album "Death and the Maiden" registrato con l'orchestra da camera di Saint Paul, negli Stati Uniti.

La musicista è stata premiata nella categoria riservata alla musica da camera. L'attribuzione di questo riconoscimento è stato annunciato sul sito internet dei Grammy qualche ora prima dell'inizio della serata di gala a New York.

Patricia Kopatchinskaja, nata nel 1977 in Moldavia e trasferitasi a Berna a 21 anni, aveva già ottenuto il Gran premio svizzero di musica lo scorso settembre.

Finora la Svizzera aveva ricevuto tre Grammy: nel 1987 con l'arpista Andreas Vollenweider, nel 1990 con il musicista ed etnomusicologo Marcel Cellier e nel 2016 con il produttore Al Walser.

Il vincitore è: Bruno Mars

Bruno Mars è il vincitore dei Grammy 2018: album dell'anno e record dell'anno, per 24 K Magic, canzone dell'anno per "That's what I like" e tutti gli altri grammofonini per cui era candidato: sette, compresi Best R&B Performance e Best R&B Song.

Il cantante hawaiano ha fatto incetta di premi alla 60ma edizione dei Grammy Awards che si sono tenuti al Madison Square Garden di New York, città che vede il ritorno degli Oscar della musica dopo 15 anni a Los Angeles e alzando al cielo l'ultimo dei Grammys vinti ha raccontato di quando a 15 anni intratteneva i turisti: "Con questo album ho voluto ripercorrere quelle atmosfere allegre e spensierate".

