Nastassja Kinski ospite d’onore a Locarno

Nastassja Kinski sarà ospite d’onore alla 70.esima edizione del Locarno Festival. L’attrice tedesca per l’occasione presenterà Cat People di Paul Schrader, rielaborazione del capolavoro del regista francese Jacques Tourneur, a cui Locarno dedica quest’anno la sua Retrospettiva. Nastassja Kinski sin dai suoi esordi ha contribuito a opere cinematografiche che appartengono alla storia del cinema. È stata musa per registi come Wim Wenders, in Falsche Bewegung (1975) e Paris, Texas (1982) o Roman Polanski in Tess (1979) e ha duettato con grandi attori come Marcello Mastroianni, Gérard Depardieu, Harvey Keitel, Robert Mitchum e Al Pacino. Nella rielaborazione del capolavoro di Jacques Tourneur, Cat People (1982), con cui Paul Schrader porta a rilettura il film del 1942, l'attrice tedesca declina in modo straordinario il carattere mutante e ambiguo del personaggio interpretato da Simone Simon.

La Retrospettiva del Locarno Festival dedicata al regista francese Jacques Tourneur (1904 – 1977), sarà ospitata nello storico cinema locarnese, che per la 70esima edizione del Festival si presenterà con una nuova veste, completamente restaurato e ribattezzato GranRex.

Il 70° Locarno Festival si terrà dal 2 al 12 agosto 2017.

(Red)