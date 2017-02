Nel giardino creativo di Gaudì

«L’elaborazione del testo si appoggia a un mio libretto poetico dedicato all’architetto catalano Antoni Gaudì, intitolato Preludio e corrente per Antoni (2012). Ma il tema di Il giardino della vita, in senso più ampio, è quello della creatività artistica generata nell’immaginario infantile, e dei limiti imposti alla creatività umana. Il testo prescinde dunque da un vero e proprio percorso storico e biografico, nonostante le concezioni estetiche di Gaudì siano di regola rispettate».

Così spiega Gilberto Isella l’origine del testo di questa opera multimediale che, nell’ambito della rassegna 900presente si avvale delle musiche in prima assoluta di José Maria Sánchez-Verdú, con l’Ensemble 900 del Conservatorio, diretto da Arturo Tamayo, soprano Alice Rossi, Ensemble del Coro Clairière diretto da Brunella Clerici, il Settore Prods della RSI, regia radiofonica di Claudio Laiso. Infatti sono previste voci narranti di Gaudì anziano, Gaudì bambino, la Madre e un Angelo. Gli attori sono Margherita Coldesina e Antonio Zanoletti. Controluce teatro d’ombra, regia di Alberto Jona. Quindi uno spettacolo impegnativo a più livelli.

Questa la sinossi dell’azione scenica in tre parti: Il vecchio architetto, che ormai presagisce la propria morte, si aggira nel cantiere della Sagrada Familia.

La grande opera è incompiuta, e il personaggio avverte che non avrà il tempo e le forze per portarla a termine. Ha improvvisamente la visione del tram che lo investirà, uccidendolo. A poco a poco affiorano alla sua mente ricordi d’infanzia. Incontra la sua mamma, e con lei ricostruisce un dialogo immaginario. La donna lo conduce in un mondo fantastico di forme e colori, di piante e animali, quasi uno scorcio di Eden. Esorta il figlioletto a non dimenticare queste meraviglie del cosmo. Nel dialogo s’inserisce presto una voce misteriosa. È la voce di un Angelo (una sorta di Super-Ego), che accompagnerà l’architetto nella sua maturazione estetica. Gaudì ritorna al presente, di fronte allo scenario iniziale, le sue parole entrano in sintonia con quelle dell’Angelo. Voci fuori campo commentano la scena.

Pubblichiamo un estratto del testo, parte iniziale, con l’anziano Gaudì che racconta:

La Sagrada Familia, il tempio dell’Amore. Davanti a me una distesa di torri e portali. Portali che si aprono su cappelle gremite di corpi e passioni, su luoghi segnati da infiniti trapassi. Torri che vibrano e si protendono nell’aria rarefatta, quasi volessero unire la terra al cielo. Ogni torre è una lampada, un faro, ogni luce una forza che dilata lo spazio e lo spinge oltre i giorni e le stagioni. Verso la dimora dell’innominabile, là dove l’esistente sprofonda nel mistero delle proprie origini.

Immergetevi negli spazi celesti, guglie. Danzate intorno a me, colori nuovi e insoliti, colori del sogno. Svelàtevi, materie, fino a esaurire la vostra essenza luminosa.

Ma è tardi. Il vuoto che mi circonda, ormai, ha assunto i tratti di una sfera di piombo, dal peso insostenibile. Già vedo alzarsi il manto delle grandi ombre. I profili tremano, si sfaldano. Sento un lungo tram sferragliare all’orizzonte. È lui. È il terribile drago che avanza. Il mio ultimo drago. Mi avvolgerà, mi scaglierà dentro l’ora immobile, nell’ora di pietra che non dà scampo. No. Non terminerò la Sagrada.

Madre:

Antoni, Antoni!

Gaudì anziano:

Chi mi chiama? Forse mia madre, forse il seno della terra che vuole riprendermi? Il desiderio scorre lento in me. Tutto è così lontano…

Madre:

Antoni, Antoni! Torna con me al giardino che ti ha dato la vita.

Gaudì anziano:

Ricordo. È stata mia madre ad aprire quel cancello. E allora non ha senso indugiare. Mi muoverò da questo luogo, farò ritorno al giardino che mi ha dato la vita, ammirerò per l’ultima volta le sorgenti del tutto. (...)

(Man.C.)