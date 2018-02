Non c’è gara, the winner is… Claudio Baglioni

In apertura infiamma l’Ariston con Via, si presta sornione alle battute di Virginia Raffaele, duetta con i Negramaro: anche ieri sera Claudio Baglioni ha regnato sovrano su questa edizione del festival. E se Favino lo presenta formato Matrix col nome di BaglionOne, beh ci sta tutta. La terza serata è frizzante, capace di offrire spettacolo e musica, anche se gli ospiti sembrano spesso prendere il sopravvento sulla gara. Veloci veloci le esibizioni dei quattro giovani, poi spazio al monologo della Raffaele che rinuncia alle imitazioni per ironizzare sulla vitalità del Claudio nazionale che festeggia cinquant’anni di carriera ma… li porta benissimo.

E poi gli immensi Negramaro che con una versione di Poster alla loro maniera fanno scattare in piedi tutto il pubblico. Emozione pura. La sfilata dei big prosegue, le impressioni sulle canzoni non cambiano: Gazzè fiabesco ma Meta-Moro (riammessi in gara dopo gli accertamenti Rai…) potenti, moderni, incisivi. L’orecchiabile Frida dei The Kolors convince. Meno, molto meno la versione che James Taylor ha offerto de ”La donna è mobile”; fortunatamente poi ha ripreso la retta via con You’ve got a friend, col sostegno della voce di Giorgia.

C’è spazio per una performance tutta al femminile a ribadire la necessità di lottare contro la violenza sulle donne, ma ancora tanti ospiti e tanti omaggi ai grandi della musica italiana, da Fabrizio De André a Umberto Bindi. Insomma un piatto ricco quello della terza serata di un festival il cui mattatore, ça va sans dire, è Claudio Baglioni, che è riuscito anche a “rubare” una canzone duettando con il ligure Gino Paoli.

(MAG)