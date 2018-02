Non c'è niente che sia per sempre tranne l'adolescenza

Quando Sanremo scopre nuovi mondi, noi scopriamo che quegli stessi mondi sono nel frattempo diventati vecchi. Si fa un gran parlare de Lo Stato Sociale, per dire. Canzone simpatica, cita qualche nuova (...) professione, gli analisti del calciomercato, le blogger di moda, le influencer, persino i toyboy, sfrutta "la vecchia che balla" neanche fosse una scimmia pronta a partire per l'Eurofestival, resta in testa, tanto e pure bene, ecco, ma definirla indie, be', boh. L'indie in fondo è semplicemente un'etichetta anti-etichette, comunque un'etichetta, fatta di tante etichette più piccole. Mah, ci perdiamo di questo passo.

Fatto sta che Sanremo ha scoperto questo mondo - ok, indie -, quello in cui in genere si infilano i vari Brunori Sas, The Giornalisti - il cui leader, Tommaso Paradiso (un ras), ha cantato l'altra sera con Gianni Morandi -, Calcutta, Le luci della centrale elettrica, Cosmo... Giovani o "giovani" che cantano la loro vita quotidiana, spesso tra smarrimento e granitiche certezze, incanto e disincanto, voglia di spaccare il mondo e precariato, in una grande confusione insomma, quella che tempo fa si riconosceva agli adolescenti. Ma l'adolescenza si è spostata. E persino a quarant'anni - parlo per esperienza - ci si ritrova dentro, non dentro l'adolescenza, dentro quei testi. Massì, forse anche dentro l'adolescenza. Finirà mai?

Be', in tutti i casi la presenza de Lo Stato Sociale, per quanto fuori tempo - anche se poi è vero che fino a un anno fa avrebbe rischiato di finire nella temibilissima categoria delle nuove proposte -, diciamo fuori tempo nel rappresentare qualcosa, è parecchio sana, persino rinfrescante. Perché in radio c'è quella roba lì. E per quella roba lì ancora ascoltiamo l'FM italiana, perlomeno quando Spotify per qualche strano motivo non riesce a collegarsi all'autoradio. Ieri, in auto appunto, ci siamo trovati a cantare a squarciagola "Una vita in vacanza / Una vecchia che balla / Niente nuovo che avanza / Ma tutta la banda che suona e che canta / Per un mondo diverso / Libertà e tempo perso / E nessuno che rompe i coglioni / Nessuno che dice se sbagli sei fuori". Dice tutto, sul tema, o no? E se nessuno, in questo mondo diverso, rompe i... allo Stato Sociale, perché allora dovrei - visto che mi piacciono pure - continuare a farlo io?

ps: a proposito della temibilissima categoria delle nuove proposte, ma quanto è bravo Ultimo?

(PAO)