Oggi nell'inserto di Cultura

Sono giorni particolarmente intensi di eventi e presentazioni culturali, come sempre e anche più di sempre, questi di settembre. Apriamo l’inserto culturale con un estratto dalla prefazione di Alessandro Martini all’opera di Peter von Matt, “La Svizzera tra origini e progresso”, pubblicata da Dadò. Seguon, un ricordo dello storico delle nostre valli, da poco scomparso, Mario Fransioli (a cura di Ottavio Lurati) e il resoconto della serata omaggio ad Antonio Gili che da poco ha lasciato l’Archivio storico di Lugano, mentre Fazioli rievoca la figura dello scrittore Vasco Pratolini. In terza fotografia, teatro, riviste, musica e altri eventi e in quarta mostre e cinema, per non farci mancare proprio nulla. Da visitare in particolare la nuova esposizione sulle avanguardie allo Spazio -1 di Lugano…

(Red)