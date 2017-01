Oggi nell'inserto di Cultura

Un grande ritorno che avrà Lugano, domani, come seconda tappa e prima internazionale, quello dell’Orchestra Mozart, fondata da Claudio Abbado. Le dedichiamo un’intera pagina. Un ricordo personale del linguista Tullio De Mauro e la presentazione del volume “Le lingue in Svizzera” saranno al centro di altrettante aperture. Non mancheranno le tradizionali rubriche di Michele Fazioli, Luca Cerchiari e della Pinacoteca Züst, mentre in apertura della quattro ospitiamo un contributo dedicato al film di Scorsese “Silence”.

(Red)