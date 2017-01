Oggi nell'inserto di Cultura

Michele Fazioli ci regala, oltre alla sua consueta rubrica, anche un ricordo legato all’artista Cavalli, la cui mostra sta per chiudersi a Villa dei Cedri. Sono pervenuti i dati di ascolto delle radio pubbliche e private del Ticino, proponiamo anche una riflessione attraverso interviste. La terza è monografica: a firma di Claudio Mésoniat è dedicata alla saga dei Gatti, la famiglia bleniese che ha fatto fortuna in Inghilterra, in particolare al suo capostipite Carlo Gatti di cui Dadò ha pubblicato la storia romanzata dalla scrittrice Anne Cunéo. In quarta troviamo la presentazione degli atti del convegno sull’architetto Guidini, oltre alle rubriche di Luca Cerchiari e Marco Zucchi. Buona lettura!