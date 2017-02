Oggi nell'inserto di Cultura

26 febbraio 2017, una data storica per la musica. Infatti il jazz festeggia il suo centenario e alla celebrazione dedichiamo la prima pagina dell’inserto culturale. In seconda presentiamo due eventi: un’opera multimediale dedicata a Gaudì e che andrà in scena al Palacongressi e la nuova produzione diretta da Carmelo Rifici, “Ifigenia liberata”. La terza è interamente dedicata al libro “Stori, stralusc e stremizzi”, presentato da Claudio Mésoniat. Mentre l’arte di Remo Rossi e il cinema con le candidature svizzere agli Oscar e le prime visioni nelle nostre sale occupano la quarta e ultima pagina dell’inserto.

(Red)