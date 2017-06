Oggi nell'inserto di Cultura

Ad aprire l’inserto è la panoramica di Dalmazio Ambrosioni sul programma di Art Basel, l’”Olimpiade dell’arte”, come l’ha definita il New York Times, giunta alla sua 48esima edizione. Si prosegue con una lettura illuminante, Il Ticino e la lotta al fuoco. Storia sociale di un rischio collettivo (1803-1918), uno studio di Fabio Ballinari che ricostruisce il passato del nostro territorio attraverso la gestione di eventi catastrofici. Dopo una terza pagina consacrata al teatro e all’esperienza di confine di Teatro Blu, arriviamo alla quarta pagina, con l’approfondimento di Marco Zucchi su L’ordine divino (Die göttliche Ordnung), il primo film di finzione sulla battaglia per il voto femminile in Svizzera. Buona lettura.