Oggi nell'inserto di Cultura

Ad aprire l’inserto è la mostra in corso a Palazzo Reale di Milano su Charlotte Salomon, che nel 1940 elaborò i suoi traumi più profondi – personali e storici – attraverso la pittura, cantando la vita in tutte le sue sfumature. Si prosegue con il memoriale di Sonia Contini, altra giovane donna che ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza della deportazione in un campo di concentramento. Tra gli altri temi, il debutto al Foce del ticinese Giuseppe Valenti, visto da Nicoletta Barazzoni. Nella terza pagina, ricordiamo il percorso umano e artistico di Mimo Rissone, scomparso lo scorso 7 giugno. La quarta pagina è infine consacrata agli appuntamenti culturali dell’estate, tra JazzAscona e la ricca proposta di cinema all’aperto. Buona lettura.