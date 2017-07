Oggi nell'inserto di Cultura

Festeggiamo il doppio compleanno di Corto Maltese, la sua nascita “biografica” e la nascita come fumetto, lo stesso giorno, il 10 luglio ma di anni diversi: 1867 e 1967. Occasione unica per raccontare una vicenda unica. L’inserto di questa settimana prosegue con l’attualità letteraria, come il Premio Strega, il ricordo a più dimensioni di Paolo Villaggio, mostre e cinema, come sempre, senza trascurare il teatro. Buona lettura.