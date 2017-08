Oggi nell'inserto di Cultura

Nella giornata in cui verrà proclamato il Pardo d’oro della 70esima edizione del Locarno Festival, il nostro inserto culturale è dedicato alla manifestazione. Francesca Monti, che ha seguito il Concorso, ripercorre il percorso di visioni, assegnando i voti ai film in gara. Nella seconda pagina, il regista Olivier Assayas, racconta la sua esperienza di presidente della giuria, mentre nella terza il direttore artistico Carlo Chatrian e il presidente Marco Solari tracciano un bilancio del festival che è stato, preparandosi a quello che sarà. In quarta, lasciamo il Festival per una pagina dedicata alla musica, con un’intervista a Teodoro Baù, solista di viola da gamba, in concerto a Ceresio Estate. Buona lettura.