Oggi nell'inserto di Cultura

Le ultime novità dalla Mostra del Cinema di Venezia, prima dell’annuncio dei premi aprono l’inserto culturale. Settembre è anche il periodo di manifestazioni letterarie, come Piazzaparola di cui proponiamo un resoconto sul filo della figura di Don Giovanni, tema di questa edizione. Altro appuntamento con Il “Diorio” di Orio Galli, in terza, per finire con la bella mostra all’atelier Ratti e la presentazione della rassegna Wopart. Buona lettura.