Oggi nell'inserto di Cultura

Apriamo in musica con l’avvio della grande stagione di concerti al LAC, di prestigio i due intervistati: il violinista Garrett e il direttore d’orchestra Chailly. Poi passiamo alla letteratura con l’esperto di lettura giovanile Marco Biagi che prossimamente sarà ospite a Bellinzona. Un altro appuntamento di PiazzaParola ci dà l’occasione per proporre un raffinato racconto della scrittrice Giuliana Pelli , il teatro è rappresentato da un paio di recensioni su Pierre Lepori regista e per la nuova produzione di Markus Zohner. Terminiamo con la bella mostra che si apre a Villa dei Cedri, su Daumier e con un approfondimenti cinematografico attorno al film “Dunkirk”. Buona lettura.