Oggi nell'inserto di Cultura

Al centro della prima pagina una problematica che riguarda i musei, cioè il grande patrimonio, non sempre conservato con cura, che si trova nei magazzini. Sul tema si è svolto un convegno alla SUPSI. Si prosegue in letteratura con le rubriche di Gilberto Isella e Michele Fazioli e un approfondimento sul recentissimo premio Nobel Ishiguro. In terza torna l’appuntamento mensile con il “Diorio” di Orio Galli ed entriamo nel cuore della Russia. Infine, teatro cinema e arte per concludere l’inserto culturale. Buona lettura.