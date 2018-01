Oggi nell'inserto di Cultura

Per il primo inserto culturale dell’anno, apriamo con una pagina dedicata alla scrittura della contemporaneità… Il futuro, come si dice, ha un cuore antico: si torna ai geroglifici con le faccine degli emoji! Chi le usa e perché? In seconda i contenuti del nuovo fascicolo della rivista Archivio Storico Ticinese e le rubriche Züst e Cerchiari. La terza è interamente riservata al mensile “Diorio” di Orio Galli e le avventure russe della sua famiglia. Chiudiamo con la mostra torinese sugli animali nel cinema, il successo dei Frontaliers e la consueta rubrica cinematografica.