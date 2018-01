Oggi nell'inserto di Cultura

L’inserto culturale vi propone come entrée un viaggio nel viaggio con il mezzo più mitico e avventuroso della storia delle comunicazioni, il treno. L’occasione è la visita al museo ferroviario più grande d’Europa che si trova a pochi chilometri dal confine svizzero con la Francia. Curiosità, macchine e ambientazioni scenografiche ci accompagnano nell’itinerario. La seconda pagina, come di consueto, ha un taglio soprattutto letterario con il Palchetto di Isella e una sorpresa che riguarda la rubrica della Pinacoteca Züst. In terza andiamo alla scoperta di una scrittrice a suo tempo lodata dalla critica, poi dimenticata, poi ritornata in un ambito “cult”, Elena Bono. Infine, Mario Radice a Lugano, un astrattista dell’anima e le prime visioni cinematografiche, il tutto passando anche dalla musica e dal teatro. Buona lettura.