Oggi nell'inserto di Cultura

Presentiamo un bel documentario dedicato al violoncellista Rostropovich che non segnò solo il ‘900 musicale ma fu anche impegnato a livello politico e sociale, amico di Solgenitsin, costretto all’esilio, presente in ogni momento epocale, come la caduta del muro di Berlino…In seconda pagina ci attende Il Palchetto di Gilberto Isella sul bel saggio di Renato Martinoni che ci svela un Dino Campana fuori dai clichés. La terza si apre con una mostra fotografica e l’originale tecnica di Paolo Caverzasio, uno sparo per fermare il tempo, tranquilli, nulla di pericoloso. Infine cinema alla ricerca di Camille ,e naturalmente anche le prime visioni curate questa settimana da Marco Zucchi. Buona lettura.