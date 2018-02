Oggi nell'inserto di Cultura

Tra le molte iniziative legate alla rievocazione della Rivoluzione d’ottobre, anche una interessante mostra di cui resta ora una voluminosa pubblicazione che presentiamo in apertura dell’inserto culturale: “L’utopie au quotidien – La vie ordinaire en URSS”, tra oggetti, fotografie, citazioni letterarie, un dettagliato approfondimento su una civiltà scomparsa, dominata dalla ritualizzazione di massa. La seconda pagina è dedicata quasi esclusivamente ad Anna Felder, in occasione della consegna del Gran Premio di letteratura. In terza teatro soprattutto ad iniziare dall’intervista con Luca Barbareschi atteso al LAC. Chiudiamo con l’arte della collezione Olgiati e prime visioni cinematografiche. Buona lettura.