Oggi nell'inserto di Cultura

Una pagina intera è dedicata ad aspetti inediti della vita di Grazia Deledda, l’unico Nobel femminile che abbia conquistato l’Italia. In seconda si parla invece di Pinocchio e della Austin. Ancora libri in terza, quelli di Giulio Busi dedicati a Michelangelo e Lorenzo, il Magnifico e poi la conferenza sul “Giusto” Don Francesco Alberti. In quarta affrontiamo la mostra dedicata a Picasso e poi cinema con le prime visioni e il film controverso sulla figura di Maddalena. Buona lettura!