Oggi nell'inserto di Cultura

Offriamo un inserto culturale che in parte rispecchia lo spirito pasquale. Con una prima che rievoca il poema “Chemin de croix” di Pericle Patocchi, a cinquant’anni dalla morte. In seconda un omaggio a Giovanni Testori e al suo interminabile “Venerdì Santo”. Un approfondimento, con intervista al pianista Paul Lewis, lo riserviamo, in terza, ai concerti pasquali del LAC. Altri contributi riguardano la mostra di Francesco Vella allo Spazio Officina di Chiasso. Poi come sempre le rubriche settimanali di Fazioli e Cerchiari, teatro e cinema. Buona lettura e Buona Pasqua ai lettori.