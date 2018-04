Oggi nell'inserto di Cultura

Un commento sui celebri dialoghi tra don Camillo e il Crocifisso apre l’inserto culturale che continua con (in anteprima) l’incipit del nuovo romanzo, il secondo, di Andrea Bertagni, collega del GdP: “La bambina nel bosco” (Dadò). In terza bilancio del ciclo musicale mozartiano del LAC. E in quarta celebriamo i cinquant’anni di un mito della cinematografia “2001 Odissea nello spazio”, oltre a proporre le consuete prime visioni. Non mancheranno le rubriche di Fazioli e di Cerchiari. Buona lettura.