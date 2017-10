Patrimonio salvato dalla vittoria dell'ordine

di Pietro Montorfani

«Sono il Signor Wolf, risolvo problemi». A volte capita di sognare una scena simile, di suonare il campanello di qualcuno in difficoltà avvolti dalla piacevole sensazione di potergli presto togliere le castagne dal fuoco (non per forza il cadavere di un morto ammazzato dal sedile posteriore dell’auto, come nella scena madre di Pulp Fiction). La vita non è un film, ma c’è chi i problemi li risolve per davvero, con costanza e dedizione, quasi con amore.

Gaël de Guichen, un distinto signore bretone laureato in ingegneria chimica a Losanna, è il Signor Wolf della riorganizzazione dei depositi museali. Per decenni ha lavorato all’ICCROM di Roma, il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (una filiazione dell’UNESCO), acquisendo una competenza in materia che lo rende un esperto di livello mondiale.

Per decidere di dedicare tempo ed energie - soldi pochi - alla riorganizzazione dei depositi museali bisogna avere ben presente l’obiettivo della propria missione, che ha per oggetto qualcosa come il 95% del patrimonio culturale dell’umanità. Il 5%, quello che abbiamo sotto gli occhi quando entriamo al Louvre, agli Uffizi, all’Ermitage o nelle altre migliaia di istituzioni in tutto il mondo, è la parte di patrimonio paradossalmente più protetta e sicura, insomma quella con maggiori chances di essere trasmessa alle generazioni future.

Invitato alla SUPSI per un pomeriggio di confronto con i responsabili dei musei e degli archivi ticinesi, de Guichen ha portato esempi gravi di (dis)organizzazione museale, con forte rischio di perdita del patrimonio, pescati qui e là nelle oltre cento nazioni in cui ha prestato la sua competenza.