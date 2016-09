Premi Balzan, ecco i vincitori

Sono stati ecretati i vincitori dei Premi Balzan per il 2016. I premi hanno un valore di 750.000 franchi per ciascuna delle materie, la metà è da destinare dai premiati a progetti di ricerca. I premi saranno consegnati a Roma il 17 novembre prossimo

La Fondazione internazionale Premio Balzan è stata fondata a Lugano nel 1956 in memoria di Eugenio Balzan. I nomi dei vincitori sono stati annunciati a Milano dal presidente del Comitato generale Premi della Fondazione Balzan, Salvatore Veca, con il presidente della Fondazione Balzan “Premio”, Enrico Decleva, nella Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera.

Per le "relazioni internazionali: storia e teoria" il Premio Balzan 2016 non è stato attribuito; la sua assegnazione avverrà nel 2017 insieme ai quattro premi dell'anno.

I vincitori

PIERO BOITANI (Italia), Università di Roma “La Sapienza” e Università della Svizzera italiana, per la letteratura comparata. “Per la sua straordinaria capacità di rappresentare la letteratura mondiale come un dialogo vivente con i classici dell’antichità, del Medioevo e dell’età moderna; per i suoi studi innovativi sulla storia della fortuna e della ricezione dei miti e dei temi fondamentali della civiltà occidentale; per il suo metodo filologico che espone il senso potenziale dei testi canonici, proiettandolo nel futuro”.

REINHARD JAHN (Germania), Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen, per le neuroscienze molecolari e cellulari, compresi gli aspetti neurodegenerativi e di sviluppo. “Per lo studio pionieristico della caratterizzazione molecolare delle vescicole sinaptiche e del ruolo dei complessi proteici nel processo di esocitosi.”

FEDERICO CAPASSO (Italia/USA), Università di Harvard (USA), per la fotonica applicata.

“Per il lavoro pionieristico nel campo del design quantico di nuovi materiali con specifiche caratteristiche elettroniche e ottiche che ha portato alla realizzazione del rivoluzionario laser a cascata quantica, e per i suoi importanti contributi sul fronte della scienza e della tecnologia fotonica nella plasmonica e nei metamateriali.”

