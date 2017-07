Quando l'arte si avvicina all'Infinito

di Barbara Bizzarri

La ricerca della bellezza ha interessato i nostri progenitori nello stesso modo in cui interessa noi oggi: la possenza e le perfette proporzioni che vediamo nelle statue romane sono il frutto di un ideale estetico mutuato dalla visione greca. Peccato che in Grecia la bellezza fosse considerata allora un patrimonio esclusivamente maschile: le donne erano costrette alla reclusione forzata nel gineceo e ogni incursione nel mondo esterno era una prova tangibile della loro assoluta mancanza di virtù.

Considerati i rigidi canoni moralistici dell’epoca era consigliabile per le signore evitare ogni gesto che andasse oltre una morigerata cura di sé. Questo criterio tuttavia non era applicato alle etère, le escort dell’epoca, con le quali invece pare si fosse piuttosto pretenziosi: purtroppo le signore si sono portate i loro segreti nella tomba e a noi non resta che ammirare le opere d’arte a loro ispirate e che ritraggono le bellezze muliebri in tutta la loro maestosa nudità.

(un beauty-case dell'epoca)

Tuttavia, tali incantatrici dovevano essere certamente una notevole fonte di creatività se Aspasia governò Atene alle spalle di Pericle, e Taide, complice una serata ad alto tasso alcolico, convinse Alessandro Magno a dare Persepoli alle fiamme. Ben altro discorso per le signore romane, ovviamente appartenenti alle classi più agiate. La ricerca della perfezione estetica ebbe il suo apice durante i fasti dell’Impero, mentre nei sobri tempi della Repubblica anche gli esteti più sfrenati preferivano, saggiamente, non divulgare troppo in giro le proprie arti seduttive. Durante l’Impero romano nascono quei capolavori immortali della letteratura latina che, cantando l’amore e le sue delizie, insegnano come rendersi gradevoli al prossimo: condicio sine qua non di una relazione piacevole, per quanto effimera.

Primo passo, ovviamente, una capatina alle terme: accessibili dalla fine del II secolo a. C., offrivano anche sauna e palestra, ed era possibile farsi massaggiare, truccare, acconciare e depilare. Molte terme offrivano attrazioni e svaghi: molto note erano le Aquae Cumanae nel Golfo di Napoli, mentre in Inghilterra erano molto frequentate le terme sulfuree dell’odierna Bath, in un santuario dedicato a Sul, la romana Minerva, in cui sono stati rinvenuti ex voto a forma di occhi, arti e genitali, a indicare le affezioni che vi si curavano.

(Valeria Messalina, ca 45 d.C.)

Ovidio, sublime cantore dell’Ars amandi, nella sua opera decanta, tanto per cominciare, l’importanza di una perfetta depilazione, utilizzando pinzette o la crema depilatoria dell’epoca: un composto di olio sciolto in resina chiamato dropax o psilothrum. Secondo lo storico Suetonio, l’imperatore Augusto, più nobilmente, preferiva depilarsi con gusci di noce caldi. Ma la depilazione era solo l’inizio di un lungo idillio con se stessi.

Per compiacere gli ammiratori, Ovidio consigliava alle sue lettrici di curare il viso, perché «la cura costante conferirà bellezza al tuo volto» e soprattutto di non farsi mai osservare dai propri amanti mentre si procedeva alla toilette mattutina e neanche durante il démaquillage.