Quello spicchio di cielo tra libertà e bellezza

di Davide Dall'Ombra

«Ma cosa credete, che non veda il filo spinato, non veda i forni crematori, non veda il dominio della morte? Sì, ma vedo anche uno spicchio di cielo, e in questo spicchio di cielo che ho nel cuore io vedo libertà e bellezza. Non ci credete? Invece è così!».

Attraversare la profondità, forse ultimamente inespugnabile, di queste parole significa concedersi il privilegio di pensare a una giornata come quella di oggi in una prospettiva ostinatamente umana e naturalmente antiretorica. Un privilegio, quello che ci regala Etty Hillesum – la scrittrice olandese uccisa ad Auschwitz nel 1943, prima di poter compiere trent’anni – che ben si accorda con la chiave di lettura figurativa che ci offre sotto casa questo nuovo allestimento del “Deposito” della Fondazione Matasci a Cugnago-Gerra. È una frase che incide sulla nostra pelle un giudizio incomprimibile di speranza, e che troviamo nel libricino dato a corredo della mostra. È in principio ma pudicamente collocata in posizione defilata, prima del titolo della rassegna: “Mai più”. Seguono poche parole, che si limitano a constatare l’attualità, forse l’ineluttabilità, della violenza e a indicare l’attributo di testimoni oculari della guerra agli artisti scelti.

Un grido, quello della Hillesum, che è più un compagno di viaggio che un monito, da tenere in controluce, quadro dopo quadro, in questo nuovo allestimento tematico, che presenta alcune delle oltre mille opere conservate dalla Fondazione. Disporle a parete ha voluto dire, semplicemente, far emergere una vena ben presente nella raccolta, un’anima connaturata alla collezione stessa, che ha sempre prestato grande attenzione al tema della sofferenza e della guerra in particolare, affiancando e intrecciando la matrice del naturalismo informale, che accomuna altrettanti capolavori a disposizione.