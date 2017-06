Raccontarsi per vincere la solitudine

di Nicoletta Barazzoni

Giuseppe Valenti con lo spettacolo Nur*Luce risale la sorgente della sua vita per raccontare di sé, della sua storia ma anche dell’umanità. Nel titolo spicca “Nur”, nome proprio di persona di provenienza araba e turca, sia maschile che femminile, il cui significato si ispira alla luce, mentre nella lingua tedesca significa “solo”.

Lo spettacolo si orienta alla luce, con luci e ombre che si sovrappongono per dare vita al racconto e al vissuto di Valenti. Tutto inizia con il buio in sala. Valenti introduce, con il suo monologo, lo spettatore nella casa in cui è nato, attraverso il ricordo dei suoi familiari, con sullo sfondo la domanda insistente se c’è qualcuno, come se stesse richiamando la presenza di qualcuno che non c’è, o che non c’è mai stato.

Un richiamo che si ripete per tutta la durata dello spettacolo, lungo il quale emergono i momenti salienti della vita dell’attore, nei quali lo spettatore ritrova parti di se stesso. Perché nello spettacolo si avverte un senso di comunanza e di solitudine dentro e fuori, un senso di sperdimento, che è in fondo quello che percorre la vita di ognuno di noi.

Così Valenti volge la sua ricerca in una direzione precisa, ripercorrendo la strada che lo ha portato fino ad oggi, che si interseca con i ricordi, a volte nostalgici altre volte divertenti, tra sogno e realtà. Si affacciano riflessioni filosofeggianti sul senso della vita, sulle grandi questioni che governano il mondo come la pace, l’ambiente, i conflitti, la morte, la fede, la scienza e la violenza.

Valenti si immagina la presenza dello spirito, non disgiunto dalla spiritualità, soprattutto quando accenna all’invocazione dei Navajo, quando chiama in causa la Bibbia, l’Oriente, Siddharta, o Bahá’u’lláh, il fondatore della fede Bahá’í. Affascinato dalle culture e dalla diversità delle razze, Valenti ripercorre, con l’utilizzo di una cartina geografica che lui percorre calpestandola, i Paesi che ha visitato e nei quali ha vissuto: l’America, l’Inghilterra, la Spagna, la Cina, la Francia, la Germania, la Russia, l’India, il Kenya.

Nell’affrontare simbolicamente questi Paesi, Valenti parla in grammelot, l’espressione recitativa priva di senso compiuto. Poi si affida a Cesare, il suo alter ego, un pupazzo al quale Valenti dà la parola attraverso la sua voce, esternando i suoi dubbi e il suo sentimento di solitudine, quando si trova fuori dal tempo, dove tutto è fermo e si mescola con il passato e con il presente. Il sogno finisce con il desiderio di comunanza.

La platea ha accolto amici, allievi ed ex-allievi e personalità “storiche” del panorama culturale della Svizzera italiana, perché Giuseppe Valenti ha dedicato la sua vita all’insegnamento teatrale. In scena ha mostrato la sua bravura e come l’utilizzo sapiente e raffinato dell’ironia permetta di raggiungere le emozioni degli spettatori, anche quando i temi trattati sono ingombranti (guerra, devastazione, apocalisse). Anche la sua straordinaria capacità mimica gli permette di «parlare» con una semplicità che disarma.