Riccardo Muti, un mito del podio al LAC

di Enrico Parola

Nel cartellone 2016-2017 non c’era. La serie degli appuntamenti sinfonici era già luccicante, illuminata da corazzate come la Budapest Festival Orchestra, la Filarmonica di San Pietroburgo, Santa Cecilia e la Mozart, le maestranze del teatro Regio di Torino o la BBC. Ma il direttore artistico del Lugano Musica, Etienne Reymond, ha fatto un regalo a sorpresa al pubblico del Lac: domani, domenica, arriva un mito vivente del podio, Riccardo Muti. Il 76enne maestro partenopeo, un’era artistica alla Scala, ora guida stabile a Chicago e bacchetta adorata dai Wiener Philharmoniker (l’anno prossimo sarà lui a dirigere il Concerto di Capodanno, e sarà la terza volta), si presenta con l’Orchestra Cherubini, formazione di giovani talenti under 30 che lui stesso ha creato nel 2004, a Ravenna, intitolandola al compositore fiorentino morto nel 1842 a Parigi, a 82 anni, che Muti ama particolarmente e di cui ha contribuito a riscoprire alcuni capolavori dimenticati, soprattutto nel genere sacro (i Requiem e le Messe).

Maestro, al Lac, sempre ospite dl Lugano Musica, è arrivata l’orchestra Mozart, fondata e diretta da Claudio Abbado; a Lugano era stata diretta da Bernard Haitink, che ne ha raccolto l’eredità. Ora arriva lei, con la “sua” orchestra, la Cherubini, che ha fondato a Ravenna 13 anni fa e in cui riunisce giovani talenti tutti sotto i trent’anni. Perché un mito del podio come lei, con l’agenda pressoché congestionata e con – presumibilmente – innumerevoli richieste e ingaggi che non riesce ad accogliere per mancanza di tempo, a 76 anni, continua a dedicare con regolarità e impegno così tanto tempo a un’orchestra di giovani?

“Semplicemente per riconoscenza verso chi mi ha preceduto e, magari in modo diverso, ha fatto lo stesso con me. Ho avuto il privilegio di studiare con Antonino Votto, che era assistente di Arturo Toscanini alla Scala; attraverso Votto ho potuto attingere agli insegnamenti di Toscanini, un mito che diresse la prima di Turandot, solo per citare un’opera celeberrima, che fu un riferimento per Verdi; insomma, da Toscanini passando per Votto mi è stata consegnata la grande tradizione del melodramma italiano. E quando si vedono certe regie firmate da chi di musica capisce poco o nulla, o si ascoltano certe scelte interpretative che tutto sono fuorché quello che l’autore pensava, da una parte viene da arrabbiarsi, dall’altra da ringraziare per chi mi ha insegnato un certo modo di fare musica e, tertium hic datur, di trasmetterlo agli altri. L’idea della Cherubini è sbocciata anche per aiutare questi giovani ad andare al cuore di certi autori e delle loro musiche”.

Perché “anche”? A Lugano tra l’altro non ci saranno Verdi o Puccini, ma Ciajkovskij con la quinta sinfonia (VIDEO SOPRA) e Schubert con la “Tragica”; due brani che ha suonato spesso con questi giovani, la Rai ne ha trasmesso le prove aperte al pubblico dove lei spiega i passaggi, come intenderli e come eseguirli.

“Proprio per questo ho detto “anche”, perché quello dell’orchestrale è un mestiere particolare: non è detto che un ottimo solista sia anche un buon orchestrale, e non lo si impara studiando uno strumento in conservatorio. Ascoltarsi, suonare assieme e seguire le indicazioni di chi sta sul podio sono elementi di un’arte meravigliosa e complessa; chi milita alla Cherubini l’impara, e infatti raggiunta la “maggiore età”, i trent’anni, praticamente tutti trovano posto in orchestre prestigiose”.