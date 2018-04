Riflettori puntati sui mitici Anni '90

Per due mesi Bellinzona ospiterà il festival culturale e musicale "Strange Days", che propone eventi di diverso tipo per capire come sia cambiato il mondo negli ultimi decenni.

Bellinzona rende omaggio ai mitici Anni ’90 con un festival culturale in programma fra il 6 aprile e il 9 giugno. L’evento si intitola "Strange Days. Un festival sui mitici anni ’90": si tratta di una rassegna, promossa dall’associazione culturale "Invisible Lab", che cercare di capire - attraverso la riflessione, il cinema, la musica e la letteratura - come gli anni '90 abbiano influito sul nostro presente.

L'evento, che prende il via ufficialmente venerdì 13 aprile alle 18 nella sala del Consiglio comunale di Bellinzona, dov’è prevista una breve cerimonia di apertura, è rivolta a tutti (adulti di oggi, di ieri e di domani) e coinvolgerà diversi enti culturali della Capitale e dei dintorni. L’idea è di presentare in chiave storica, interpretativa e ricreativa a seconda dei contesti, alcuni documenti, spunti di riflessione e momenti performativi relativi alla cultura e alla società degli anni ’90, con l’intendo è di facilitare una riflessione su come sia cambiato il mondo negli ultimi decenni.

Alcuni appuntamenti

Sabato 14 aprile (ore 20.45) si terrà l'evento ‘Rapper: i nuovi cantastorie. Uno sguardo sulla cultura hip hop’ che, offrendo delle esibizioni live alternate a degli approfondimenti tematici, ci condurrà sulle strade maestre lungo le quali il rap dagli anni ‘80 e ‘90 è arrivato fino a noi. Sul palco il meglio della scena ticinese e due dei più celebri rapper italiani, Kiave e Zona MC.

Lunedì 16 aprile (ore 20.30) presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona si parlerà invece degli anni ‘90 come snodo centrale per l’economia globale, con i relatori Sergio Rossi (Università di Friburgo) e Fabio Merlini (IUFFP).

Per chi ama il rock con influssi synth pop, l’appuntamento è il 20 aprile (ore 23) presso il Woodstock Music Pub di Arbedo-Castione con i Martha’s Laundry.

Sabato 21 aprile (ore 20.45) al Teatro Sociale di Bellinzona saranno invece di scena i Vomitors, storica formazione punk-rock ticinese formatasi negli anni ’90, che presenteranno per la prima volta una selezione di loro canzoni vecchie e nuove riarrangiate in versione acustica. Special guest della serata saranno i Dadotratto, formazione rock nata nel 2010: anche per loro si tratterà di un'esibizione, per la prima volta, in acustica.

E se vi interessano le parlate quotidiane e informali, il 24 aprile (ore 18.30) presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona Guido Pedrojetta (Università di Friburgo) approfondirà il tema dei ‘gerghi giovanili, in Italia e in Svizzera, alle soglie del terzo millennio’.

L’intero programma della manifestazione su www.invisiblelab.ch.