Storie di montagna, di uomini e di donne

di Andrea Bertagni

Storie di montagna, ma anche di uomini e donne. Sono quelle che il Festival dei Festival ha portato in Ticino dal 1994 a oggi, dando spazio a più di 1.200 pellicole cinematografiche. Tutti film provenienti dalle più importanti rassegne del mondo, dove sono stati premiati per aver raccontato la montagna, dall’escursionismo all’alpinismo, dalla quotidianità alla cultura.

«L’alpinismo di oggi non è quello di ieri e non sarà quello del futuro, lo dico sempre». Fisico asciutto e sguardo trasparente come certi ruscelli alpini, Marco Grandi, oltre a essere l’ideatore, il fondatore e il direttore artistico del Festival dei Festival, in campo alpinistico ha un curriculum lungo così: ha spaziato dalle Alpi alle Ande, passando dalle difficili scalate su roccia pura alle pareti di ghiaccio; insomma, è una cima. Ecco perché nell’edizione di quest’anno del Festival, la 24esima, si guarderà un’altra volta al passato, al presente e al futuro della montagna in tutte le sue sfaccettature. Detto altrimenti, oltre ai film, ci sarà sempre spazio per la letteratura, per gli incontri e le conferenze e per l’arte.