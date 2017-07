Teatro, le sfide della scena indipendente

di Manuela Camponovo

TASI (Teatri Associati della Scena Indipendente) quest’anno festeggia trent’anni dalla sua fondazione e lo fa con lo slogan ”Punto. A capo”. Un modo per tirare un bilancio e al tempo stesso indicare un nuovo inizio?

A fine gennaio 2017 il maggior numero delle associazioni di teatro e musica per artisti professionisti (incluso il TASI), che sono state fino ad ora sostenute dall’Ufficio Federale della Cultura, hanno ricevuto la comunicazione che il loro contributo verrà cancellato dopo un anno di transizione, ricevendo un ultimo sostegno in parte notevolmente ridotto. Finora era sufficiente avere una collaborazione stretta con le altre associazioni nazionali professionali. Ma il Consiglio Federale e l’UFC non sono più disposti a sostenere sei organizzazioni di teatro, d’altra parte vogliono vedere concretizzarsi l’Idée Suisse, un’idea molto difficile da realizzare nel teatro, non solo per la diversità culturale, ma anche a causa delle condizioni e situazioni di lavoro molto differenti tra le regioni linguistiche.

In cosa consiste l’Idée Suisse?

L’UFC chiede una fusione delle quattro associazioni, ACT (Associazione creatori teatrali indipendenti), SBKV (Associazione Svizzera dei Professionisti del Teatro, del Cinema e della Televisione), SSRS (Syndicat Suisse Romand du Spectacle) e del TASI. Questo vuol dire che l’esistenza di queste associazioni professionali è messa a rischio e richiede una radicale trasformazione. Per le altre due delle sei: “KTV ATP Associazione artisti–teatri–promozione, Svizzera” è in dialogo con “ACT” per fondare una nuova associazione. L’unica associazione teatrale che può rinnovare il contratto di prestazioni con l’UFC per i prossimi quattro anni è “UTS Unione dei Teatri Svizzeri”, paradossalmente un’associazione dei Teatri istituzionali (datori di lavoro) e non della Scena indipendente.

Quindi Punto. A capo, sì, è un modo per tirare un bilancio e al tempo stesso indicare un nuovo inizio, è una coincidenza che questo cambiamento accada proprio nell’anno del 30° anniversario del TASI.

