Anche Chiapparino dà i numeri...

Nuova stagione in forte sinergia con LuganoInScena: 47 le produzioni locali, di cui 10 al LAC, mentre Rifici porterà in zona Cassarate quattro spettacoli del LIS.

di Manuela Camponovo

Ottimista lo vorrebbe essere Roberto Badaracco (Dicastero Cultura) di nuovo presente ad un’altra conferenza stampa (nuova stagione del Foce, Teatro e Studio), lodando l’importanza della struttura, ma poi sottolineando comunque la carenza logistica di cui soffre Lugano, avendo perso una sala di media grandezza come il Cittadella: «Vedremo se in futuro sarà possibile sviluppare questo ambito…». Ma vicino al fiume, più che al lago, l’offerta della produzione locale è importante con una media di affluenza di 15.000-20.000 spettatori l’anno e si tratta di sviluppare sinergie e collaborazioni per non creare, rispetto al LAC, una serie A e una serie B… Il concetto insomma dovrebbe essere questo. Anche se, per ora (nota personale) la distanza sembra ancora tanta…

Dal canto suo, Claudio Chiapparino, che come direttore Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano gestisce anche il Foce, dopo una introduzione con alcune informazioni di servizio (entro la fine di ottobre saranno ultimati i lavori del foyer che si spera diventi un punto d’incontro tra artisti e pubblico), più che illustrare i contenuti (raccolti nel programma) ha preferito “dare i numeri”. Anche lui! Ma non di affluenza come il LAC, ma relativi alle proposte. Perché questa stagione dovrebbe segnare anche una svolta, un ulteriore sviluppo del rapporto con LuganoInScena.

Gli intrecci sono complessi. Per la rassegna “Home”, che comprende le creazioni delle compagnie, appunto, di casa: alcune sono state scelte da Carmelo Rifici per essere rappresentate al LAC (nella Sala grande o nel TeatroStudio); altre andranno sul palco del Foce ma nell’ambito del cartellone di LuganoInScena; d’altra parte, Rifici porterà in zona Cassarate alcune produzioni di sua scelta e di compagnie non locali… In un gioco di reciprocità e vasi comunicanti che al Foce coinvolge anche Il Cortile di Viganello, il Pan e il Teatro delle Radici, che hanno le loro sale poco più in là… Vedremo quali saranno le possibili ricadute anche sulle abitudini dello spettatore, l’affezionato alla familiarità intima, quasi feriale del Foce, saprà fare lo sforzo di varcare l’imponente soglia del LAC? E viceversa?

In sostanza: 47 gli spettacoli (stiamo parlando del primo semestre, per praticità, anche se qualche anticipazione sul prossimo anno viene già data) di 35 compagnie e artisti, di cui 15 sotto il cappello LIS (5 al Foce, 10 al LAC, 6 in Sala grande, 4 nella sala piccola; 9 prime e 6 riprese); 27 al Foce (4 LIS, 22 prime, 5 riprese). Inoltre: 9 al Cortile, 1 allo Spazio Pan. In tutto: 32 prime, 15 riprese. 5 recital; 5 di danza; 5 “family”. Intanto s’inizia con il Festival delle marionette di Poletti e con il Festival Internazionale del Teatro (entrambi già illustrati a suo tempo).

Naturalmente ritorneranno le rassegne del MAT e di “Senza confini”. Tra le novità Home: DesertoDentroTeatro con lo Shakespeare di “Racconto d’inverno”, un’“Antigone” del collettivo di attori diplomati all’Accademia Teatro Dimitri, Patrizia Barbuiani che si confronta con “Il piccolo principe”, “La regina delle nevi”, prima assoluta, coproduzione Teatro Pan, Teatro Invito, LIS; la produzione LIS “Elektra” con Anahì Traversi, Pia Lanciotti, Adele Raes, Igor Horvat e Roberto Molo, regia di Andrea Novicov, il Teatro Paravento con “Il ritorno della miliardaria” che s’ispira al classico di Dürrenmatt “La visita della vecchia signora”, “Personal Interpretation of dance” di Filippo Armati, “Il viaggio di “Abar e Babir” di Stefania Mariani; il debutto registico di Simon Waldvogel con “Adios” è previsto per febbraio. Si allarga davvero alla Svizzera italiana questo cartellone includendo la creazione grigionese “Circondario confinante” della compagnia InauDita. Tra le riprese segnaliamo: “L’arco di San Marco” di Ferruccio Cainero, “Petali” del Teatro delle Radici, “Emigranti” di Emanuele Santoro. Un programma intensissimo che ha costretto a occupare il palco anche attorno al periodo delle festività di fine anno. Vedremo con quali esiti.

Il Foce però è anche musica: la rassegna Raclette prenderà il via il 28 ottobre con Sophie Hunger (nominata per i premi svizzeri della musica che saranno proclamati domani), cinema e ballo. Insomma, che si apra il sipario con i migliori auspici.