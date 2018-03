Topolino festeggia 90 anni

Topolino compie 90 anni e Disney lo festeggia con tante iniziative in tutto il mondo per tutto l'anno in corso fino al 2019, cominciando dalla prossima settimana, con un Fashion Show a Disneyland ispirato alla sua personalità. Il 7 marzo, in omaggio all'iconico personaggio nato dalla matita di Walt Disney, sfileranno a Disneyland i capi della nuova collezione del marchio Opening Ceremony disegnato da Carol Lim e Humberto Leon. Ma in "The Happiest Show on Earth" saliranno in pedana anche i capi della collezione ispirata a Topolino firmata dai due designer.

Durante la sfilata verrà celebrata anche Minni, storica fidanzata di Topolino che condivide con lui l'anniversario, anche se lei ha appena ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. La collaborazione di Disney con Opening Ceremony rappresenta il lancio di 'Mickey the True Original', celebrazione globale di Topolino come icona della cultura pop.

La campagna prenderà vita attraverso collaborazioni nella moda con marchi altrettanto iconici ed eventi che abbracceranno l'impatto di Topolino su passato, presente e futuro. Il prossimo autunno Abc trasmetterà in prime time uno speciale show tv dedicato a Topolino. Disney Channel aprirà la quinta stagione degli Emmy Award con alcuni corti dedicati. I parchi Disney di tutto il mondo ospiteranno il World's Biggest Mouse Party.

Mickey Mouse dalla sua prima apparizione sul grande schermo, il 18 novembre del 1928 al Colony Theatre di New York City, nel corto Steamboat Willie, di nuovo in arrivo sul grande schermo, è diventato il beniamino dei più piccini ma anche degli adulti. Infatti il prossimo autunno Abc manderà in onda uno show tv dedicato allo speciale compleanno che vedrà la presenza di molte stelle del cinema, esibizioni musicali e altri show.

Disney Channel trasmetterà per la prima volta la quinta stagione dei corti animati di Topolino, che porteranno la serie a un totale di oltre 90 episodi, includendo una speciale puntata dedicata al compleanno più lunga. I Walt Disney Parks e Resorts di tutto il mondo il 18 novembre proporranno merchandise commemorativo, speciali corner per foto dedicate.

Fino al 2019 i Disney Parks omaggeranno Topolino e Minni con il World's Biggest Mouse Party. Disney On Ice celebrerà Topolino in quanto presentatore True Original dello show Disney On Ice sin dal suo inizio nell'81. Per l'occasione verranno creati inediti pre-show per tutte le produzioni negli Usa, Europa, Medio Oriente, Africa e America latina.

In Francia 38 scuole di design e d'arte prendono parte al progetto Mickey is Art, concorso per studenti chiamati a realizzare opere d'arte dedicate a Topolino e ispirate ai loro movimenti artistici preferiti: i lavori vincitori saranno esposti la prossima estate in 12 grandi stazioni ferroviarie in Francia e il prossimo settembre saranno messe in vendita alla Galerie Glénat di Parigi.

Disney Store proporrà la collezione Mickey Mouse Memories in edizione limitata, Disney Publishing Worldwide introdurrà oltre 30 titoli che includeranno libri, comics e magazine dedicati all'art&craft. Infine in Italia il ministero dello sviluppo economico ha emesso otto francobolli dedicati a Topolino e disegnati da Giorgio Cavazzano.

(Ats)