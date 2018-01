Una storia d'entusiasmo e intenso lavoro

di Martina Gurtner

In occasione dei 60 anni della RSI, questa sera alle 20.45 si terrà al LUX Art House di Massagno l’anteprima del documentario "Qui Marco Blaser". Aneddoti, storie e ricordi di 45 anni di giornalismo che il regista Werner Weick ha dedicato a Marco Blaser, grande personalità della nostra televisione. A presentare la serata, insieme al regista, anche Maurizio Canetta e lo stesso Marco Blaser. Sarà Storie a trasmettere sul piccolo schermo il documentario, domenica 21 gennaio alle 20.40 su LA1.

«Conosco Marco Blaser da tantissimi anni – ci racconta il regista – e mi sembrava giusto offrirgli qualcosa che anche lui provasse piacere a vedere». Nel documentario, Blaser, figura storica della RSI, ci trascina con i suoi ricordi e aneddoti nel cuore di un’intera vita dedicata al giornalismo, prima radiofonico e poi televisivo. «Quella dei primi “pionieri” è una storia veramente interessante. – spiega Weick – Marco ce ne offre un’autentica testimonianza parlando, con grande sportività, non tanto del suo ruolo di direttore, quanto soprattutto di quello di giornalista degli inizi».

La carriera di Blaser è stata un susseguirsi di successi: dagli innumerevoli servizi televisivi, alla conduzione di telegiornali e trasmissioni di ogni genere – musicali, culturali – come regista e produttore, fino a guadagnarsi in un articolo di Le Monde il titolo di "homme-orchestre de la télévision suisse italienne". Padre de Il Regionale, Blaser ha coperto i più grandi avvenimenti che dagli anni Sessanta sono stati trasmessi dalla nostra televisione. Il suo lavoro lo portò nel 1968 in Messico, alle Olimpiadi, come capodelegazione SSR; nel 1971 realizzò la prima grande produzione a colori in occasione dei campionati di ciclismo a Mendrisio e, insieme a Eugenio Bigatto, ci accompagnò sulla Luna e nello spazio.

Per circa una ventina d’anni realizzò oltre 400 telecronache. «Faceva di tutto», ricorda con affetto Weick. Il documentario si sviluppa attraverso i servizi e le presenze televisive dello stesso Blaser, in un montaggio che ha richiesto una selezione di vastissimi materiali – si parla di 1.500 filmati, tra reportage e spettacoli. «È stato un lavoro abbastanza corposo e difficile – spiega il regista – per riuscire a trovare qualcosa che rispecchiasse l’interezza della persona di Marco Blaser e il suo intenso impegno».

Una cinquantina di minuti per trasmettere un importante messaggio ai telespettatori: anche a quelli più giovani, che magari hanno avuto meno occasioni per apprezzare il lavoro di questo grande professionista della comunicazione. «Trovo sia un invito a vivere la vita lavorativa con entusiasmo e non solo come mera occupazione – conclude Werner Weick – quando una persona fa un mestiere con la propria passione e in piena aderenza, è anche una persona felice».