Un obiettivo per immortalarne l'anima

di Marco Pisasale

Nato da un’idea di Alfio Tommasini e Rico Baumann, il Verzasca Foto Festival è tornato per il terzo anno consecutivo a riempire di arte l’estremità più profonda della Val Verzasca.

Con tre laboratori (Introduzione alla fotografia, Il processo creativo, Fotografia subacquea), due tavole rotonde, undici fotografi espositori, due artisti in residenza e la magica “Notte della fotografia” nella piazza di Sonogno (sabato sera, a partire dalle ore 17.00), il Verzasca Foto conferma di essere un progetto che gode della fiducia e del sostegno di molti: la popolazione della valle, gli appassionati di fotografia e i professionisti, le istituzioni locali, gli enti pubblici e privati. Tra questi ultimi troviamo la Pro Helvetia, che già dall’anno scorso sostiene la realizzazione del programma “Residenze artistiche in Valle Verzasca”: due fotografi di livello internazionali sono invitati a risiedere per un mese in valle e a produrre una mostra che illustri la loro visione dell’ambiente circostante e delle persone che lo abitano.

Abbiamo incontrato la svizzera Maya Rochat e il brasiliano Tiago Coelho, ospiti di quest’anno.

Siete due artisti con una storia e un’estetica completamente diverse: cosa avete trovato di interessante in Valle Verzasca? Avete elaborato un progetto comune?

Tiago: Maya e io abbiamo una diversa visione della fotografia: lei lavora con la natura, io con le persone. Qui, sorprendentemente, abbiamo trovato lo stesso interesse: entrambi siamo rimasti affascinati dalla presenza massiccia della pietra. Io, però, ho fotografato le persone che vivono nelle case di pietra e le relazioni esse hanno tra di loro e con la valle all’esterno: l’uomo versus la roccia.

Maya: Quando sono arrivata qui e ho visto queste pietre che hanno una struttura meravigliosa, ho iniziato a camminare lungo il fiume per ore, cercando rocce che avessero disegni e movimenti speciali. Volevo creare una poesia usando tutto quello che trovavo lì, quindi anche con l’acqua. Le rocce sono fisse e l’acqua si muove continuamente, ma entrambe hanno la stessa struttura, lo stesso movimento. In seguito è nata spontaneamente l’idea di realizzare con le nostre opere un’installazione, invece di una classica esposizione di quadri appesi alle pareti. Vorremmo creare un’atmosfera unica con i nostri due lavori, non mostrare due posizioni diverse.

Avete vissuto per un mese a stretto contatto con gli abitanti della valle: com’è andato l’incontro?

Maya: Beh, io ho trascorso la maggior parte del mio tempo con le rocce e con l’acqua, penso che questa domanda la lascio a Tiago [ride]. Ogni tanto ho incontrato gli abitanti dei paesi, che sono stati molto calorosi e accoglienti. Penso che abbiano riso un po’ di noi due, che andavamo in giro in bici e facevamo strane cose…

Tiago: Ho costruito il mio lavoro attorno alle persone che ho conosciuto. Nei primi giorni è stato un po’ difficile, perché pensavano che io fossi un turista, ma dopo aver saputo che ero uno dei fotografi in residenza, tutti mi hanno aperto le loro case. È stato anche merito di Rico e Alfio, che hanno avvisato le persone del paese e ci hanno presentato ad alcune di loro, così la voce si è sparsa e in poco tempo tutti hanno saputo chi eravamo.

Cosa ne pensate del Verzasca Foto Festival?

Tiago: Penso che questa iniziativa sia molto interessante, perché tra qualche anno il materiale prodotto dai diversi artisti in residenza costituirà un archivio di visioni completamente diverse della valle.

Maya: Sono d’accordo. Al giorno d’oggi non è facile costituire un festival di fotografia che sia veramente rilevante. Siamo abituati a vedere la fotografie su internet, mentre qui il materiale è immerso nella realtà, l’immagine è “materializzata” e si ricrea l’esperienza del guardare le fotografie muovendosi nello spazio, notando i dettagli piccoli e grandi.

Tiago: Anche il contatto con gli altri fotografi è molto importante, e quando un festival è organizzato in un posto piccolo come questo è possibile creare delle relazioni strette e degli scambi molto interessanti.