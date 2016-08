Un restauro fra arte e fede

di Enrico Parola

«Non capivo perché volessero fare una mostra al Meeting e non comunicare ai media, tra l’altro non alla fine dei restauri ma a metà. Poi sono andata cinque giorni giù e ho capito: mi sono trovata in pieno Medioevo, nella fabbrica di una cattedrale, dove cristiani e musulmani lavoravano assieme e tutti, anche chi sistemava una tessera musiva che nessuno da terra avrebbe mai notato, con la coscienza di fare qualcosa di grande per il mondo e per l’eternità.

La mostra nasce per raccontare non solo quel che sta accadendo alla basilica, ma anche quel che sta accadendo al suo interno». Mariella Carlotti, storica dell’arte, ha curato Restaurare il cielo, mostra allestita al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini e “commissionata” da Marcello e Gianmarco Piacenti, la cui omonima azienda ha vinto l’appalto per i restauri della basilica della Natività a Betlemme superando la concorrenza di altre 50 realtà di tutto il mondo. «Ma abbiamo presto coinvolto anche noi una cinquantina di altre ditte, per un totale di 170 esperti: la basilica ha resistito per secoli a terremoti, assedi... nell’ultimo secolo però l’incuria ha avuto la meglio e ci aspettava un lavoro colossale» spiegano. I restauri sono iniziati nel settembre del 2013 e la fine è prevista per il 2018.

Il primo miracolo è proprio la possibilità di effettuare i restauri, «che sono sempre stati percepiti come tentativi di egemonia di una delle tre comunità (francescana, apostolica-armena e greco-ortodossa) che attendono al luogo: chi riusciva a restaurarne una parte era come se affermasse di esserne anche il proprietario. Per la prima volta nella storia le tre comunità si sono trovate d’accordo sulla necessità del restauro». Si è partiti dal tetto: «Le lastre di piombo scivolavano verso il basso lasciando scoperte parti di tetto, le travi appoggiavano sull’argilla, ideale per lasciar passare l’acqua e quindi letale per il legno; pioveva letteralmente dentro».

Le lastre sostitutive sono state preparate in Germania, mentre per le travi del tetto – un capolavoro ingegneristico: una sorta di nave rovesciata che teneva le pareti ed era antisismica - «siamo andati alla ricerca di travi in larice del Cadore del 400, lo stesso legno con cui i veneziani nel 1460 avevano sostituito le primitive travi in cedro del libano della basilica secentesca giustinianea.

Ne abbiamo trovate 500 e trasportate qui una cinquantina, 50 metri cubi in totale; abbiamo innestato anche pochi centimetri, il principio era conservare il più possibile e sostituire il meno possibile; abbiamo effettuato una sessantina di innesti, innalzando i legni con i verricelli, come facevano i medievali; quasi tutte le procedure sono state manuali, abbiamo riscoperto pratiche antiche ormai abbandonate, e abbiamo lavorato anche di notte per far sì che la chiesa non chiudesse mai». Finito il tetto, con l’argilla sostituita da lana di Prato, traspirante e quindi ideale contro l’umidità, si è passati ai mosaici.

Al loro apogeo, documentato nel 1169, erano di 2000 metri quadri e ricoprivano la controfacciata, le pareti, il transetto e l’abside; oggi ne rimane il 15%, in parte offuscato dal fumo in parte rovinato dai colpi di archibugio con cui i soldati ottomani profanarono le immagini sacre. Ogni tessera – sono 1.600.000 – è stata scansionata al computer e registrata – se di pietra, pasta vitrea o aurea -; «le tre comunità quando recuperavano le tessere cadute sul pavimento le tenevano per sé, ora ognuna ha portato i secchi in cui le teneva e abbiamo potuto riposizionarle».

Le pietre, riallettate e pulite, hanno riacquistato lo splendore originale; seguendo la tecnica bizantina, quelle auree erano inclinate di 45° così da riflettere meglio la luce solare. Per le parti lacunose, il principio è stato quello di usare la malta incisa: «Dove mancavano le tessere c’erano delle stuccature pigmentate, che abbiamo rimosso; dove rimaneva la sinopia l’abbiamo lasciata, dove non c’era più nulla abbiamo optato per un intervento di riconfigurazione: ricalcate le tessere abbiamo fatto il disegno globale con le possibili tessere, quindi abbiamo steso la malta e sovrapponendovi il disegno abbiamo inciso ogni singola tessera mancante, poi colorata. Così non abbiamo realizzato un falso perché da vicino si capiscono la lacuna e l’intervento, da lontano però si possono apprezzare le figure intere». T

ra le scoperte più eclatanti vi è stata quella di un settimo angelo che arricchisce la teoria delle figure alate che accompagnano i pellegrini indicando il luogo della Natività: «Era sotto l’intonaco, abbiamo scoperto l’esistenza grazie alle telecamera termiche, che ci hanno rivelato anche le posizioni delle finestre originali: in tutto erano 32 e inondavano la basilica di luce, mentre oggi è molto più buia».

Forse l’angelo era stato coperto perché sfregiato dai soldati: mancava di parte della testa e di un’ala, zone in cui è stata applicata la malta incisa. «Per colpa di questo angelo abbiamo dovuto rivedere la mostra» confessa sorridendo Carlotti «L’avevamo terminata ma il 16 giugno il papa l’ha citato e non potevamo tralasciare le sue parole; per Francesco l’emergere dell’angelo sotto l’intonaco è metafora delle comunità cristiane, spesso incrostate da egoismi e peccati; il papa ci ha invitato a rimuovere queste croste per far rilucere il volto e lo splendore del messaggio cristiano. Lì è accaduto: sono venute sovvenzioni da tutto il mondo, anche da un musulmano che ha detto: questo è un luogo di pace per tutta l’umanità, e io sono un uomo».