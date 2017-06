Verso il voto, tra ironia e attualità

Arriva in Ticino “L’ordine divino (Die göttliche Ordnung)”, il film campione d’incassi nella Svizzera tedesca, che racconta la battaglia per il voto femminile.

La regista Petra Volpe in quel fatidico 1971 aveva solo un anno. Fa parte dunque di una generazione di svizzere che – raggiunta la maggiore età – ha vissuto il diritto di voto come un fatto naturale e acquisito. Però è anche una sceneggiatrice e una regista cinematografica. Ad un certo punto ha dato un’occhiata, scoprendo con sorpresa che sì, certo, c’erano documentari che si erano occupati del tema – come l’ottimo Dalla cucina al parlamento di Stéphane Goël (2012) – ma nessuno aveva ancora pensato di ricostruire quei fatti in un film di finzione.

E da lì ha preso le “L’ordine divino (Die göttliche Ordnung)”, che con oltre 250mila spettatori nelle sale della Svizzera tedesca, il premio principale alle Giornate di Soletta in gennaio, sette nomination e tre “oscar svizzeri” a Ginevra in marzo, due premi al Tribeca Film Festival di New York in aprile, arriva ora nelle sale ticinesi con la fondata speranza che anche il pubblico italofono sia interessato a ripercorrere quegli eventi.

(Marco Zucchi)