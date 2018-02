A volte ritornano… a volte purtroppo no

Sanremo si risveglia con uno share da primato e si avvia alla seconda serata con la speranza di fare il bis, ma la verità è che Fiorello non c’è più e si sente. Al suo posto quattro giovani dalle alterne fortune, nonostante testi impegnati e pseudo-didattici; una pratica archiviata alla svelta quella delle Nuove proposte che concluderanno le esibizioni domani.

Il grigiore sembra diradarsi con l’arrivo dei tre rampanti tenori del Volo che cantano Nessun dorma… ma poi si placano sulle note di Sergio Endrigo, non un campione di vivacità. Riprende la sfilata dei big, ma il secondo ascolto tanto decantato non sempre fa miracoli, vedi Elio e le storie tese, nonostante il supporto di un Beppe Vessicchio, il mitico direttore d’orchestra tornato a Sanremo e accolto dai social con grande affetto.

Social che si scatenano all’arrivo di Pippo Baudo, che calca quel palco a cinquant’anni dal suo primo festival. E sarà anche bravo Baudo a cui fa da spalla Baglioni, ma non è certo in grado di vivacizzare una serata da abbiocco sul divano.

Qualche momento frizzante lo regala Michelle, sempre più spigliata padrona di casa, che si cimenta nel canto con Baglioni versione pozzo e nel ballo sulle note di Despacito con Favino versione Ricky Martin.

La sfilata dei big in gara non regala forti emozioni, fatta eccezione per Vanoni che si conferma grande interprete di una bella canzone, Ron con il pezzo inedito di Dalla e Annalisa fresca e moderna. Manca, e parecchio, la coppia Meta-Moro, sospesi per presunta violazione del regolamento e salutati la prima sera come possibili vincitori. Li hanno voluti far fuori?

