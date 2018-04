2017 molto positivo per CSS

Lo scorso anno il volume dei premi dell'assicurazione ha superato per la prima volta i 6 miliardi di franchi; al 1. gennaio 2018 i clienti nella base erano 1,38 milioni.

L'assicurazione CSS ha conosciuto un 2017 molto positivo, con il volume dei premi che ha superato per la prima volta i 6 miliardi di franchi, attestandosi a quasi 6,2 miliardi. Al primo gennaio 2018 i clienti erano 1,38 milioni nell'assicurazione di base. Il numero di clienti totali è arrivato a 1,7 milioni, si legge in un comunicato odierno.

Anche nella tecnica assicurativa tutti gli indicatori sono positivi. Complessivamente la combined ratio è migliorata, passando al 96,9% (2016: 98,4%). Per la CSS è risultata positiva anche la gestione dei suoi investimenti di capitali, che ammontano a circa 4,5 miliardi di franchi. Rispetto allo scorso anno, il rendimento è aumentato di 1 punto percentuale, raggiungendo il 4,7%.

Complessivamente, ne è scaturito un risultato aziendale di 153,6 milioni di franchi (anno precedente: 98,1 milioni). Nell'ambito degli affari d'assicurazione è stato registrato un utile di 71,1 milioni (anno precedente: 69,6 milioni). Nell'assicurazione di base è risultata un'eccedenza di 4,8 milioni, che confluisce nelle riserve.

Per quanto concerne i costi, la voce maggiore è rappresentata da quelli ambulatoriali dei medici, pari a 1,14 miliardi di franchi (+3,7%). In leggera diminuzione risultano invece i costi per le prestazioni stazionarie ospedaliere, che ammontano a 1,04 miliardi. La terza maggior voce, quella dei costi ambulatoriali, mostra una crescita moderata, attestandosi a 687 milioni.

(Ats)