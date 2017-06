ABB investe in Ticino

ABB - azienda svizzera leader a livello mondiale nel campo dei prodotti per l'elettrificazione, della robotica, degli attuatori, dell'automazione industriale e delle reti elettriche - investe in Ticino e in particolare in ABB Power Protection di Quartino.

Alla presenza di Remo Lütolf, presidente della direzione ABB Svizzera, si è tenuta oggi l’inaugurazione ufficiale della nuova area di collaudo realizzata in ABB Power Protection, una tra le più grandi in Europa.

"Nella nuova area - fa sapere l'impresa - è possibile testare gruppi di continuità di grandi dimensioni in un unico blocco, in modo che una volta consegnati al cliente possano integrarsi nell’infrastruttura preesistente in modo agevole e veloce".

Un settore oggi in crescita esponenziale che potrà essere servito grazie alla nuova area di collaudo è ad esempio quello dei data center, come ha spiegato il managing director di ABB Power Protection Michele Sargenti: «Per alcuni settori industriali come quello dei data center è fondamentale che la continuità dell’energia sia garantita; le dimensioni di questi centri crescono e così le loro esigenze in termini di potenza energetica. Da oggi siamo in grado non solo di sviluppare e realizzare sistemi che si adattino a queste richieste, ma anche di testarli in loco, e questo rappresenta un enorme vantaggio per il cliente».

A sostenere l'investimento di ABB, si fa sapere, è stato anche l’Ufficio per lo sviluppo economico della Divisione dell’economia del DFE, che ha concesso un contributo, nell’ambito della rinnovata Legge per l’innovazione economica (LInn).

Nella foto, da sin. Remo Lütolf, presidente della direzione, ABB Svizzera, Tiziano Ponti, sindaco di Gambarogno e Michele Sargenti, managing director ABB Power Protection, Quartino.

(Red)