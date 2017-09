Acquisizione miliardaria per ABB

ABB rileva la divisione Industrial Solutions del conglomerato americano General Electrics (GE). La transazione ammonta a 2,6 miliardi di dollari (2,5 miliardi di franchi), ha indicato oggi il gruppo zurighese.

L'acquisizione dovrebbe essere portata a termine nel primo semestre 2018 una volta ottenute le dovute autorizzazioni e fa seguito a settimane di trattative. ABB prevede sinergie per circa 200 milioni di dollari l'anno dal 2022, ma gli effetti sull'utile della società dovrebbero essere visibili fin da subito, precisa il comunicato. GE Industrial Solutions, che ha il proprio quartiere generale ad Atlanta (Georgia), impiega 13'500 persone nel mondo ed è specializzata nel settore dell'elettrificazione. Nel 2016, il suo fatturato è stato di 2,7 miliardi di dollari.

Da alcuni anni GE sta riducendo le sue attività su pressione del fondo di investimento speculativo Trian Fund Management, che vuole una maggiore concentrazione e un taglio dei costi. Il gruppo americano con sede a Boston (Massachusetts) ha ceduto le proprie attività nel campo della finanza e degli elettrodomestici, così come la filiale televisione e cinema NBCUniversal. In marzo ha pure venduto l'unità di trattamento delle acque industriali alla francese Suez e alla Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Durante una conferenza telefonica, il CEO di ABB Ulrich Spiesshofer non ha nascosto che importanti sfide attendono la direzione di GE Industrial Solutions, la quale sarà mantenuta. Il manager tedesco ha aggiunto che il rilevamento permette di completare perfettamente la gamma di prodotti e servizi offerti dal suo gruppo. La multinazionale sta già valutando misure in grado di incrementare i margini della divisione appena acquisita: l'obiettivo è quello di armonizzare l'offerta e ottimizzare i siti di produzione, ha specificato il numero uno della società elvetico-svedese. La priorità è di migliorare gli affari di un'unità che la casa madre GE non considerava più fondamentale, i cui prodotti sono in parte superati e con un mercato ormai limitato agli Stati Uniti.

Oltre alla cifra necessaria per portare a termine l'operazione, ABB sborserà 400 milioni di dollari per integrare GE Industrial Solutions in seno al proprio comparto di prodotti di elettrificazione, il che provocherà per questo segmento un calo del margine operativo Ebita l'anno prossimo. Ci si attende comunque un rialzo in una forbice compresa fra il 15 e il 19% per il 2020.

Spiesshofer ha ammesso che vi saranno ripercussioni sugli effettivi dell'azienda statunitense, sotto forma di soppressione di posti di lavoro. Non ha però precisato la portata di questa riduzione del personale.

Con questa transazione, ABB, che impiega attualmente 136'000 dipendenti nel mondo, rafforza il secondo rango a livello globale nel settore dei prodotti di elettrificazione e consolida la propria posizione dall'altra parte dell'Atlantico.

(Ats)