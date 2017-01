Affare milionario per ABB in Brasile

Importante commessa in Brasile per ABB: il gruppo elettrotecnico zurighese parteciperà alla costruzione di una linea ad alta tensione a corrente continua (HVDC). L'ordine ha un valore di 75 milioni di dollari ed è stato contabilizzato nel quarto trimestre 2016, indica la società in un comunicato odierno.

L'infrastruttura di 2518 chilometri collegherà due sottostazioni elettriche fra la zona del fiume Xingu, dove viene prodotta l'energia, e Rio. Servirà a trasportare fino a 4000 megawatt di corrente, sufficienti a coprire i bisogni di circa 10 milioni di persone. ABB fornirà trasformatori e altro equipaggiamento.

(Ats)