Anno positivo per LeShop.ch

Nel 2016 il supermercato online controllato da Migros ha registrato un fatturato record di 182,1 milioni di franchi, in aumento del 3,5% rispetto al 2015.

Il supermercato online LeShop.ch, controllato da Migros ha registrato nel 2016 un fatturato record di 182,1 milioni di franchi, in aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente. La crescita è principalmente dovuta "all'ampliamento dei servizi offerti". In un nota, l'azienda comunica inoltre che le vendite di prodotti biologici hanno conosciuto un successo "straordinario". Il fatturato dei prodotti bio è infatti salito del 25%. Per la società con sede a Ecublens (VD) il 2016 è stato il quarto anno di espansione consecutivo.

"Nel 2020 i nati nell'era del digitale rappresenteranno la maggioranza della popolazione elvetica e dunque della nostra clientela", ha fatto sapere il CEO Dominique Locher, che si è detto ottimista. "In futuro le quote di mercato nel commercio al dettaglio saranno ridefinite grazie alla crescita dei servizi online". Per continuare ad espandersi l'azienda punta a sviluppare nuove prestazioni con un adattamento degli orari di consegna.

L'azienda LeShop.ch è stata fondata nel 1997 da quattro giovani imprenditori. Dopo diversi passaggi di proprietà, la società - che nel 2002 ha rischiato il fallimento - ha concluso l'anno successivo un'alleanza strategica con Migros.

(Ats)