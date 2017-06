Banche svizzere, utili dimezzati

Nel 2016 in forte calo le plusvalenze: meno di 8 miliardi contro i 16 del 2015. Diminuiscono anche gli istituti sulla piazza finanziaria elvetica e i dipendenti: -2,5%.

ll numero di banche in Svizzera continua a diminuire, passando nel 2016 da 266 a 261. Globalmente hanno generato un utile di 7,9 miliardi di franchi, ovvero circa la metà dell’anno precedente (15,8 miliardi). Lo comunica oggi, giovedì, la Banca Nazionale Svizzera rendendo noti i risultati del suo studio sul settore, spiegando inoltre che 226 istituti hanno generato utili per 11,8 miliardi, mentre altri 35 hanno subito perdite per 3,9 miliardi.

La somma dei bilanci delle banche con sede in Svizzera è salita del 2,5% a 3'100,8 miliardi. Le contrazioni maggiori sono state registrate da quelle in mani estere (-13,5 miliardi di franchi). I grandi istituti, le banche del gruppo Raiffeisen e quelle cantonali hanno invece avuto una progressione.

Quanto agli effettivi, emerge un calo del 2,5%. A fine 2016 si contavano 120.843 dipendenti in equivalenti a tempo pieno.