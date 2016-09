Bayer rilancia su Monsanto

Bayer rilancia per l'acquisizione di Monsanto e aumenta l'offerta a oltre 65 miliardi di dollari, pari a 127,50 dollari per azione. Lo ha reso noto in nottata il consorzio di Leverkusen. La precedente offerta di Bayer era ferma a 125 dollari per azione.

"Bayer conferma progressi nelle trattative per la programmata acquisizione di Monsanto", è scritto in una nota, "le condizioni precise non sono ancora state fissate".

Anche l'azienda americana ha confermato questa mattina "trattative costruttive", riporta l'Handelsblatt, "l'offerta di Bayer è arrivata e ora verrà valutata".

(Ats)

