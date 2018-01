BNS verso un utile da 50 miliardi

La Banca nazionale svizzera (BNS) dovrebbe registrare un utile di circa 50 miliardi di franchi nell'esercizio 2017, stando a stime pubblicate oggi da UBS. Nel solo quarto trimestre il profitto dovrebbe situarsi tra 15 e 20 miliardi di franchi.

La progressione dell'utile si spiega con due fattori principali: l'indebolimento del franco rispetto all'euro e l'eccellente evoluzione dei mercati azionari. L'aumento del prezzo dell'oro gioca pure un ruolo, anche se in misura meno marcata, spiega il numero uno bancario elvetico in una nota. Dalla scorsa estate il franco ha perso il 10% del valore rispetto alla moneta unica, che è passata da 1,08 franchi in luglio a quasi 1,18 negli scorsi giorni. Dato che l'Eurozona è la principale destinazione delle esportazioni elvetiche, l'euro è la principale valuta detenuta dalla BNS.

L'istituto di emissione lo scorso anno ha approfittato anche dell'andamento dei mercati azionari. Per tutto il 2017 i corsi hanno fatto segnare un'evoluzione molto favorevole che si è tradotta ieri per Wall Street (Dow Jones) e oggi per la borsa svizzera (SMI) in record assoluti.

L'oro, tradizionale bene rifugio, è progredito del 13% circa sull'insieme del 2017. L'evoluzione non è però stata costante: il metallo prezioso ha infatti sofferto per l'aumento dei tassi della banca centrale statunitense (Fed). La BNS possiede uno stock di 1040 tonnellate del metallo giallo.

Nel terzo trimestre del 2017 l'istituto di emissione elvetico aveva realizzato un utile da primato per un periodo di tre mesi, pari a 32,5 miliardi di franchi. Tenendo conto dei due trimestri precedenti, alla fine di settembre il risultato cumulato era di 33,7 miliardi.

Stando alla convenzione siglata lo scorso autunno per il periodo 2016-2020, il versamento degli utili della BNS alle collettività è limitato a un massimo di due miliardi di franchi all'anno, di cui un terzo alla Confederazione e due terzi ai Cantoni. La BNS pubblicherà una prima stima dei risultati dello scorso anno martedì prossimo.

(Ats)