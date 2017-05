BSI a rischio chiusura a Como e Milano

La Banca d'italia ha avviato un procedimento per la chiusura delle due filiali dopo che verifiche hanno fatto emergere violazioni alla normativa in materia di riciclaggio.

La Banca d'italia ha avviato un procedimento per la chiusura delle filiali BSI di Como e Milano, dopo che verifiche hanno fatto emergere violazioni alla normativa in materia di riciclaggio.

A renderlo noto è EFG International, specificando le succursali potranno d'ora in avanti solo consentire ai propri clienti di ritirare i propri soldi o trasferirli verso altri istituti.

EFG International afferma di essere in contatto con Banca d'Italia e di valutare un'opposizione alla decisione. Si sottolinea inoltre come la misura della Banca centrale italiana non tiene conto dei cambiamenti di politiche e procedure intervenute, dopo la chiusura dell'acquisizione di BSI in novembre.

(Red)