Buoni risultati per ABB nel 2017

Nonostante un quarto trimestre debole, lo scorso anno il gruppo industriale ha registrato un utile netto in crescita del 17% e un fatturato in leggero aumento (+1%).

Il gruppo industriale ABB, nonostante un quarto trimestre debole, ha fatto registrare nel 2017 - anno di transizione - un utile netto in crescita del 17% su base annua a 2,21 miliardi di dollari (circa 2,08 miliardi di franchi).

La forte progressione si spiega tra l'altro con la cessione di diverse attività. L'utile operativo EBITA è calato dell'1% a 4,13 miliardi. Il fatturato dal canto suo fa segnare un leggero aumento (+1%) a 34,31 miliardi di dollari, comunica la stessa società in una nota odierna.

Il quarto trimestre è stato appesantito da costi straordinari per 140 milioni legati alla trasformazione dell'azienda, con un utile netto in questo periodo in calo dell'8% a 393 milioni e un EBITA in flessione del 3% a 1,02 miliardi. Negli ultimi tre mesi del 2017 le nuove commesse sono però aumentate del 2% a 8,48 miliardi di dollari. Sull'intero anno si ha una cifra stabile a 33,39 miliardi.

"Le cifre per il 2017 sono appesantite dalla nostra trasformazione", ha affermato il CEO Ulrich Spiesshofer, citato nel comunicato. Con queste operazioni ABB pensa però di aver migliorato la concorrenzialità, abbassando i rischi. A fine 2017 la riorganizzazione ha comportato risparmi di 1,3 miliardi di dollari, 300 milioni in più del previsto.

Il dividendo dovrebbe essere portato da 0.76 a 0.78 franchi per azione; si tratterebbe del nono aumento consecutivo. Per l'anno in corso il gruppo si aspetta una crescita, anche grazie alla buona situazione congiunturale.

(Ats)